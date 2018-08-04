«Миссия удушается»: посол РФ заявил, что Лондон блокирует обновление российского диппредставительства

4 Авг. 22:40 2018-08-04T22:40:47+03:00

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Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что власти Соединенного Королевства блокируют обновление российской дипмиссии. По его словам, нашим дипломатам приходится ждать получения визы в течение года или полутора лет.

«Это абсолютно ненормально, такого нет ни в одной стране в мире. Британское правительство просто блокирует обновление состава дипломатической миссии», - сказал Яковенко.

При этом посол заметил, что, по сути, Лондон «душит» российскую дипмиссию. Причем, по его словам, это целенаправленная политика, которая проводится нынешним британским правительством. «По существу, миссия удушается, потому что люди высылаются. А часть людей просто естественным образом завершают свою командировку. Они не могут работать здесь вечно, а этих людей некем заменить», - пояснил Александр Яковенко.

Также представитель нашей страны объявил о своей скорой встрече с новым министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, в ходе которой он планирует обсудить уровень российско-британских отношений. «Я получил письмо из Форин-офиса (МИД Великобритании), что он (Джереми Хант) хотел бы встретиться. Я думаю, что в ближайшее время такая встреча будет организована. Считаю, что эта встреча будет своевременной», - добавил посол в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российско-британские отношения резко обострились после инцидента с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Тогда Лондон практически сразу заявил, что к случившемуся якобы причастна Москва. Причем никаких доказательств Великобритания не представила, а просто объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке все двусторонние контакты с РФ.