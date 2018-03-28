2018-03-28T23:49:20+03:00
В мире

Скрипаль был отравлен у себя дома

Британские следователи установили подробности «химатаки в Солсбери», кардинально меняющие картину дела
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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«Резиденция» экс-шпиона наверняка находилась под колпаком британских спецслужб«Резиденция» экс-шпиона наверняка находилась под колпаком британских спецслужбФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как выяснили сыщики Скотленд-ярда, английский шпион Сергей Скрипаль с дочерью Юлией, отравленные в городе Солсбери 4 марта, первый раз подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в собственном доме. Тогда как ранее утверждалось, будто это произошло в ходе их обеда в итальянском ресторане; полиция даже искала некую светловолосую женщину, вроде бы подбросившую им яд в этом заведении. А поначалу высказывалась и ещё более абсурдная версия — якобы мужчина подвергся воздействию яда через… траурные цветы, которые он накануне отнёс на могилу покойной жены.

Но теперь ход дела если не переворачивается с ног на голову, то кардинально меняется. «Наиболее высокую концентрацию яда мы выявили на входной двери [Скрипаля]», — говорится заявлении островной полиции. В свою очередь, это открывает возможности для установления круга лиц, способных загрязнить опасным веществом это место — ведь «резиденция» экс-шпиона наверняка находилась под колпаком британских спецслужб.

При этом, несмотря ни на что, официальный Лондон продолжает огульно обвинять в покушении Россию. Проявляя солидарность с Великобританией, западные страны выслали свыше сотни российских дипломатов (хотя сами же полицейские органы Соединённого Королевства заявляют, что расследование «дела Скрипаля» может растянуться на несколько месяцев). Сейчас англичане требуют ешё и бойкотировать грядущий Чемпионат мира по футболу в России, а 66-летний мужчина и его 33-летняя дочь пребывают в коме по сей день.

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Наконец-то прессе в руки попала та самая презентация по делу Сергея Скрипаля, которую иностранные дипломаты в Москве увидели на прошлой неделе на брифинге в посольстве Великобритании. Именно этот доклад и стал тем аргументом, который убедил зарубежные столицы начать высылку наших дипломатов и высказывать осуждения "действиями Москвы". Давайте посмотрим на этот документ, который оказался в распоряжении "Коммерсанта". Там всего шесть страниц, причем одна из них – титульный лист. От трети до половины других листов занимают красивые иллюстрации и инфографика (подробности)

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