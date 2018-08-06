2018-08-06T18:20:58+03:00
Политика

МИД РФ вручил послу Греции ноту о зеркальной высылке дипломатов

‍Москва уведомила о том, как решила ответить на недружественные действия Афин
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ вручил послу Греции ноту о зеркальной высылке дипломатовМИД РФ вручил послу Греции ноту о зеркальной высылке дипломатовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 6 августа, в министерство иностранных дел РФ вызвали посла Греции Андреаса Фриганаса и вручили ему ноту, информирующую о том, как Москва решила ответить Афинам на высылку российских дипломатов из республики в июле этого года. Как уточнили в дипведомстве нашей страны, в документе рассказано «о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин».

«В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой республики в РФ Андреас Фриганас, где ему была вручена нота», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, дипломатический скандал разразился 11 июля. Именно тогда стало известно, что Афины решили выслать двух российских диппредставителей и запретить въезд в страну еще двоим. Как выяснилось, россиян обвинили в «попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников».

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