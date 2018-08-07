2018-08-07T16:04:51+03:00
В мире

Западный Голливуд призвал убрать звезду Трампа с «Аллеи славы»

Члены горсовета считают, что некоторые действия американского лидера «не соответствуют общим ценностям города, региона, штата и страны»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Звезда президента США Дональда Трампа на «Аллее славы»Звезда президента США Дональда Трампа на «Аллее славы»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Власти Западного Голливуда, входящего в агломерацию Лос-Анджелеса, призвали убрать звезду президента США Дональда Трампа с «Аллеи славы», расположенной в соседнем районе.

Как выяснилось, члены городского совета выступили с таким предложением в связи с «вызывающим беспокойство» обращением американского лидера с женщинами и другими действиями, которые, по мнению политиков, «не соответствуют общим ценностям города, региона, штата и страны», пишет издание Hollywood Reporter.

Отметим, «Аллея славы» находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн. В настоящее время там более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов и всех тех, кто внес значительный вклад в индустрию развлечения и искусства.

Причем ранее звезда Трампа неоднократно подвергалась нападению вандалов. Как сообщал сайт kp.ru, последнее нападение было совершено в июле этого года: тогда мужчина разбил звезду киркой, которую он пронес в чехле для гитары.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве предложили прекратить автобусное сообщение с Россией
Эксперт прокомментировал планы Порошенко заменить воинское приветствие ВСУ на «Слава Украине!»
"Жёлтый" уровень погодной опасности в Москве продлили на 8 августа
Еврокомиссия намерена сократить выдачу "золотых паспортов"
FIFA попросили не изолировать Крым от спортивных праздников
Турция рассчитывает создать своё космическое агентство до конца 2018-го года
Депутаты Госдумы посетят США после выборов в американский парламент
Полиция Германии эвакуировала терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне
«Глубоко разочарованы»: МИД РФ прокомментировал восстановление США санкций против Ирана
Дело обвиняемых в убийстве Вороненкова рассмотрит суд присяжных
Путин поддержал идею создать особую экономическую зону в Воронежской области
Великобритания пригласила ОЗХО собрать дополнительные образцы на месте инцидента в Эймсбери
Британия и Норвегия решили вместе следить за российскими подлодками
Прощание с журналистом Орханом Джемалем проходит в Москве
Мадуро вознамерился доказать причастность Колумбии к покушению на него
Празднование Дня независимости Украины посетят представители 15 стран
Правительство РФ начало серию совещаний по расходам бюджета на 2019-2021 годы
Умер Аркадий Шер, нарисовавший персонажей "Каникул в Простоквашино"
Порошенко поручил заменить воинское приветствие на «Слава Украине!»
Немка получила 12,5 лет колонии за продажу собственного сына педофилам
Трамп пообещал Ирану беспрецедентно суровые санкции
Полиция задержала телефонных мошенников, укравших у пенсионеров более 30 миллионов рублей
Шойгу: Центр имени Хруничева производит по госконтракту пять ракет-носителей «Ангара»
Адвокат Вышинского пообещал дойти до Европейского суда
«Газпром» в начале недели на 14% сократил поставки газа в Европу через Украину