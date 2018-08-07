Западный Голливуд призвал убрать звезду Трампа с «Аллеи славы»

СЕГОДНЯ 16:03 2018-08-07T16:04:51+03:00

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Власти Западного Голливуда, входящего в агломерацию Лос-Анджелеса, призвали убрать звезду президента США Дональда Трампа с «Аллеи славы», расположенной в соседнем районе.

Как выяснилось, члены городского совета выступили с таким предложением в связи с «вызывающим беспокойство» обращением американского лидера с женщинами и другими действиями, которые, по мнению политиков, «не соответствуют общим ценностям города, региона, штата и страны», пишет издание Hollywood Reporter.

Отметим, «Аллея славы» находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн. В настоящее время там более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов и всех тех, кто внес значительный вклад в индустрию развлечения и искусства.

Причем ранее звезда Трампа неоднократно подвергалась нападению вандалов. Как сообщал сайт kp.ru, последнее нападение было совершено в июле этого года: тогда мужчина разбил звезду киркой, которую он пронес в чехле для гитары.