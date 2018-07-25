2018-07-25T21:51:24+03:00
В мире

Именную звезду Трампа на аллее славы Голливуда уничтожил вандал

Сообщается, что неизвестный принес кирку в футляре для гитары
Екатерина БОЛГОВА
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Звезда президента США Дональда Трампа на аллее славы ГолливудаЗвезда президента США Дональда Трампа на аллее славы ГолливудаФото: REUTERS
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В среду, 25 июля, на аллее славы Голливуда звезду президента США Дональда Трампа уничтожил неизвестный вандал.

Как сообщил телеканал ABC 7, это произошло в 03:00 по времени Лос-Анджелеса (13:00 по московскому времени). Мужчина принес кирку в футляре для гитары и раздробил звезду на мелкие осколки, которые разлетелись по всей улице.

По данным СМИ, никто из свидетелей не смог запомнить внешность вандала, поэтому его описание у сотрудников правоохранительных органов отсутствует.

По другим данным, мужчина самостоятельно вызвал полицию и ушел. Позже стало известно, что он сдался стражам порядка.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее вандалы уже уничтожали именную звезду Трампа на аллее славы Голливуда. За несколько дней до президентских выборов в ноябре 2016 года звезда была разрушена человеком, одетый в униформу строителя.

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