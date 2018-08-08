2018-08-08T12:38:54+03:00
В мире

Турция не станет обрывать экономические связи с Ираном из-за санкций США

Анкара намерена продолжать закупки газа у исламской республики
Денис СУХОВ
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Турция не станет обрывать экономические связи с Ираном из-за санкций СШАТурция не станет обрывать экономические связи с Ираном из-за санкций СШАФото: Юлия СМИРНОВА
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Турция не намерена отказываться от экономических связей с Ираном в угоду американским санкциям. Об этом сообщил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

«У нас есть контракты с Ираном, наши отношения продолжатся. Решение США является односторонним, мы ведем с Ираном законную торговлю», - подчеркнул Донмез.

Министр в особенно отметил важность вопросов энергетической безопасности Турции. В настоящее время Анкара закупает 9,5 млрд иранского газа ежегодно по долгосрочному контракту до 2026 года.

«Поскольку у нас нет желания оставлять наших граждан в холоде и без электричества, то реализация контракта будет продолжена», - резюмировал Донмез.

Напомним, в ночь на 7 августа США возобновили часть антииранских санкций, некогда отмененных по условиям «ядерной сделки» с Ираном. Речь идет об ограничении торговыв операций Тегерана с долларом, драгметаллами, сталью, алюминием и углем. Также санкции затрагивают автомобилестроительный сектор исламской республики.

Вторая часть санкционного пакета вступит в силу с 5 ноября и коснется энергетической отрасли Ирана, сделок, относящиеся к нефти, а также транзакций с центральным банком страны.

В Вашингтоне вопрос отмены санкций связывают с «колоссальным изменением» внутренней и внешней политики Ирана.

Как изволил выразиться президент США Дональд Трамп, он требует не меньше, чем «мира во всем мире», а потому ни одна компания, сотрудничающая с Ираном, не сможет работать в США.

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