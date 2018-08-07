СЕГОДНЯ 13:43 2018-08-07T13:43:35+03:00

Американский лидер подчеркнул, что сотрудничающие с Тегераном компании не смогут одновременно вести бизнес в США

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Президент США Дональд Трамп пообещал Ирану беспрецедентно суровые санкции, а также отказал в сотрудничестве всем компаниям, которые продолжат работать с исламской республикой. Соответствующие заявления появились на странице американского лидера в Твиттер.

«Санкции против Ирана были официально введены. Это санкции, наносящие наибольший ущерб, из всех когда-либо введенных, и в ноябре они выйдут на новый уровень», - написал Трамп.

Хозяин Белого дома также подчеркнул, что сотрудничающие с Ираном лица не смогут вести дела в США после вступления санкций в силу.

«Любой, ведущий дела с Ираном, не будет работать с США. Я прошу о мире во всем мире, не меньше!», - добавил президент.

Напомним, 8 мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — международного соглашения, в соответствии с которым Иран отказался от ядерных амбиций в обмен на отмену санкций. В Вашингтоне сочли, что сделка с Тегераном была неэффектиной, и исламская республика продолжает развитие ракетно-ядерной программы.

С 7 августа США запретили Тегерану покупать доллары, а также установили в отношение Ирана ограничения на торговлю драгметаллами, сталью, алюминием, углем и на операции с американским госдолгом. Кроме того, санкции коснулись иранского автомобилестроительного сектора.

Вторая часть санкций вступит в силу с 5 ноября и затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с центральным банком страны.

Партнеры США из Евросоюза намерены и далее выполнять СВПД. Стремясь обезопасить свои компании, ведущие дела с Ираном, Еврокомиссия запустила «блокирующий закон» против американских санкиций.