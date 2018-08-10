СЕГОДНЯ 12:25 2018-08-10T12:25:55+03:00

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Прощание с Дмитрием Брусникиным состоится в понедельник, 13 августа в Московском художественном театре имени Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе театра "Практика", в котором заслуженный артист России работал худруком

"Прощание с Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа в МХТ им. Чехова (Камергерский переулок, д.3, стр.1)", - говорится в объявлении, опубликованном на сайте учреждения.

Начало церемонии запланировано на 11:00.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что последние два месяца известный российский актер и режиссер лечился от сердечной недостаточности в Боткинской больнице. Врачи говорили о положительной динамике в лечении, но недавно состояние мужчины резко ухудшилось, однако, несмотря на это, он не стал брать отпуск и продолжал работать. В четверг, 9 августа, стало известно, что Дмитрий Владимирович скончался.

За время своей карьеры этот артист снялся более, чем 30 кинофильмах и сериалах, в том числе таких известных, как "Петербургские тайны", "Марш Турецкого", "Досье детектива Дубровского", "Метод Фрейда" и другие. Также Брусникин являлся режиссером сериалов "Ищейка" и "Бигль", а также фильма "Счастье по рецепту".