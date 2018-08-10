Рубль начал стремительно расти после резкого падения к доллару

СЕГОДНЯ 13:44 2018-08-10T13:45:03+03:00

Если утром американская валюта превышала 67 рублей, то теперь ее курс составляет всего 66,55

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Рубль полностью отыграл резкое утреннее падение по отношению к доллару и начал стремительно расти. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи за 10 августа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на открытии пятничной сессии американская валюта прибавила 44 копейки и торговалась по 67,09 рубля за одну единицу. Последний раз такой курс наблюдался лишь 3 августа 2016 года.

Между тем, к 12:18 по московскому времени доллар значительно потерял в стоимости и снизился на 10 копеек относительно уровня закрытия предыдущих торгов. Теперь он оценивается в 66,55 рубля, передает ТАСС.

Отметим, что в Банке России уже прокомментировали волатильность курса нашей валюты. Регулятор назвал все происходящее естественной реакцией финансового рынка на изменения на глобальных финансовых рынках. Речь идет, прежде всего, о сообщениях, касающихся скорого введения Соединенными Штатами новых санкций в отношении РФ.