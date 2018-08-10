2018-08-10T11:07:47+03:00
Экономика

Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с августа 2016 года

Курс доллара продолжает расти на фоне сообщений о введении антироссийских санкций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублейКурс доллара на Московской бирже превысил 67 рублейФото: REUTERS
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Курс доллара продолжает прибавлять в стоимости на фоне сообщений о введении Соединенными Штатами антироссийских санкций.

Так, на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 10 августа, американская валюта выросла на 44 копейки к уровню закрытия предыдущей сессии - до 67,09 рубля. Последний раз доллар находился на этом уровне 3 августа 2016 года.

Курс евро же наоборот потерял в стоимость 6 копеек и остановился на отметке в 76,88 рубля. При это цена нефти Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне продолжила падения и стала меньше еще на 0,74%. Теперь сырье этой марки оценивается в 71,54 доллара.

В Центробанке уже пояснили, что такая волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на изменения на глобальных финансовых рынках.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что новости о потенциальном введении новых санкций в отношении нашей страны спровоцировали распродажу российских ценных бумаг. Всего за сутки, 8 августа, доллар и евро выросли на 2,5%, а на открытии торгов 9 августа достигли отметок в 77,23 и 66,25 рублей, соответственно.

Банк России заверил, что имеет достаточно инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности. Так, по данным ТАСС, регулятор может скорректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила.

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