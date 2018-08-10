2018-08-10T22:10:56+03:00
В мире

МИД Греции отзывает посла из Москвы

По информации источника, решение принял лично министр иностранных дел Греции Никос Котзиас
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Греция отзывает посла из Москвы, заявил источникГреция отзывает посла из Москвы, заявил источникФото: REUTERS
Изменить размер текста:

МИД Греции отзывает своего посла из России Андреаса Фриганаса.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в кабмине, решение лично принял глава министерства иностранных дел Греции Никос Котзиас. По словам собеседника, Фриганас в ближайшие дни вернется в Грецию, а в Москву будет отправлен другой дипломат.

Официальный комментарий МИД по этому вопросу пока не поступал.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле Афины обвинили Москву в попытках подрыва ее национальной безопасности Греции и выслала двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам запретили въезд. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подобное решение принималось под жестким давлением тех, "кто хочет формировать из любой страны участника антироссийского фронта".

Позже Россия приняла зеркальные меры в отношении дипломатов Греции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Швеции заявили, что коровы имеют право купаться на нудистских пляжах
В Венесуэле заявили, что при покушении на Мадуро один из дронов управлялся с территории США
Министр инфраструктуры Украины призвал украинцев не ездить на заработки в Россию
В Сербии Захаровой подарили футболку с изображением Путина
В Мосгордуме назвали глупостью секс в парке «Зарядье»
"Уберете их и появится 30 новых": Голливудскую Аллею славы украсили сразу полсотни звезд Трампа
В МИД Турции пообещали «адекватный ответ» на решение Трампа об увеличении пошлин
На аукционе в Великобритании продали посмертную маску Сталина за 17 тысяч долларов
В Москве в пятницу зафиксирован рекорд атмосферного давления
Милонов назвал енотами москвичей, занимающихся сексом в парке «Зарядье»
Лавров сообщил Помпео о категорическом неприятии новых антироссийских санкций США