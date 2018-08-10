МИД Греции отзывает посла из Москвы

СЕГОДНЯ 22:10 2018-08-10T22:10:56+03:00

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МИД Греции отзывает своего посла из России Андреаса Фриганаса.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в кабмине, решение лично принял глава министерства иностранных дел Греции Никос Котзиас. По словам собеседника, Фриганас в ближайшие дни вернется в Грецию, а в Москву будет отправлен другой дипломат.

Официальный комментарий МИД по этому вопросу пока не поступал.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле Афины обвинили Москву в попытках подрыва ее национальной безопасности Греции и выслала двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам запретили въезд. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подобное решение принималось под жестким давлением тех, "кто хочет формировать из любой страны участника антироссийского фронта".

Позже Россия приняла зеркальные меры в отношении дипломатов Греции.