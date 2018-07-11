2018-07-11T10:26:36+03:00
В мире

Греция высылает двух российских дипломатов и еще двум запрещает въезд в страну

По данным местных СМИ, меры связаны с "противоправными действиями против национальной безопасности"
Екатерина БОЛГОВА
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Греческие СМИ сообщили о высылке двух российских дипломатов из страныГреческие СМИ сообщили о высылке двух российских дипломатов из страныФото: REUTERS
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Греция высылает двух российских дипломатов и еще двум запрещает въезд в страну.

Как сообщает греческая газета "Катимерини" со ссылкой на дипломатические источники, решено связано с "противоправными действиями против национальной безопасности".

Отмечается, что принятые меры являются "ответом на незаконные действия на греческой территории, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции".

По данным СМИ, дипломатов обвиняют в нелегальном сборе информации и попытках подкупа госслужащих.

"Инициатива Афин не оказалась "ударом грома с ясного неба", но отвечает на ряд скоординированных действий по попытке расширения влияния России в Греции", — пишет газета.

Подчеркивается, что Афины намерены сохранить хорошие отношения с Москвой и налаживать дружбу между народами двух стран. Но, как отметили источники, это возможно только при соблюдении взаимного уважения суверенитета России и Греции.

Газета напоминает, что по так называемому делу Скрипалей, когда некоторые страны Запада прислушались к призыву Лондона и выслали российских дипломатов, Греция проявила сдержанность и этому примеру не последовала.

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