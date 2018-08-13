2018-08-13T16:59:01+03:00
Здоровье

Ученые признали, что стресс для мужчин опаснее, чем для женщин

Американские ученые пришли к выводу, что сильная половина человечества тяжелее переносит перенапряжение
Елена АКИМОВА
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Мужской организм более подвержен стрессу, считают ученыеМужской организм более подвержен стрессу, считают ученыеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нервы - причина всех болезней. А в случае с мужчинами, риск повышается вдвое. К такому выводу пришли американские ученые. Медики установили, что сердечные приступы и инсульты, вызванные перенапряжением, чаще бывают у мужчин. Связано это с недостаточной выработкой расширяющих сосуды молекул.

Так как мужской организм хуже борется со стрессом, то последствия ситуации могут быть самые критичные, вплоть до летального исхода. Прежде, чем сделать такой вывод, биологи поставили эксперименты на крысах.

У тех подопытных, которые страдали высоким давлением, была обнаружена концентрация молекул BH4, которые помогают производить молекулы моноокиси азота, необходимые для расширения сосудов. В организме самок этих молекул оказалось заметно больше, а значит стрессовые ситуации женский организм переносит легче.

Ученые отметили, что данный фермент влияет на многие процессы, которые происходят в организме.

Чтобы он появился в достаточном количестве у подопытных самцов, биологи добавляли в воду мощный антиоксидант. Концентрация BH4 в почках росла и снижала давление, пишет "Утро.ру".

Это позволило исследователям прийти к выводу, что женский организм обладает функциями самостоятельной защиты от стресса и повышения давления, мужскому обязательна необходима помощь из вне, чтобы пережить критичную ситуацию.

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