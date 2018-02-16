Доказано: стресс и депрессия заразительны!

16 Февр. 20:36 2018-02-16T20:42:31+03:00

Существуют и другие источники, которые показывают, что стресс может быть заразен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Медики, работающие с солдатами, у которых в истории болезни значится посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), отмечают, что некоторые члены семей этих военослужащих со временем также начинают проявлять симптомы, свойственные стрессовым состояниям. Несмотря на то, что они никогда не служили в армии.

Ученые из Института головного мозга Хотчисса (HBI) при Университете Калгари попытались найти объяснение такому явлению.

Они изучили влияние стресса на примере нескольких пар мышей мужского или женского пола.

Для начала исследователи разделили парочки грызунов, после чего одну из особей подвергли стрессу. Затем пары воссоединялись. А ученые изучали реакцию и изменения в клетках мозга грызунов.

В итоге опыт показал, что у обеих особей мозговые сети менялись одинаковым образом. То есть, происходило нечто подобное синхронизации.

- Это дает нам повод говорить о том, что стресс и депрессия заразительны, - говорит профессор кафедры физиологии и фармакологии Джаидеп Бэйнс, именно он его коллеги обнаружили, что стресс, передаваемый от других, может изменить мозг.

"Существуют и другие источники, которые показывают, что стресс может быть заразен, а исследование нейрологов из Института головного мозга Хотчисса лишний раз подтверждает это", оценивает работу коллег Тони Ли Стерли, сотрудник Лаборатории мозга Eyes High.

Однако, по словам доктора Стерли, интересно не только подтверждение заразности стресса. Как оказалось, в некоторых случаях эффекты от стрессовых расстройств удавалось обратить вспять. Но это казалось только самок!

У них негативное влияние после депрессии уменьшалось почти в два раза после общения с особями, не подвергавшимися стрессу.

«А это уже дает повод для серьезных раздумий для медиков - вполне возможно, что лечение стресса и депрессивных состояний у мужчин и женщин должно строиться по разным стратегиям. Должны разрабатываться персонализированные подходы к лечению людей».

Он также добавил, что некоторые черты людей, которые мы считаем уникальными, на самом деле являются «эволюционно сохраняющимися биологическими признаками».

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