В Канаде три человека пострадали во время стрельбы на АЗС

СЕГОДНЯ 06:27 2018-08-14T06:28:19+03:00

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На северо-западе Торонто в результате стрельбы пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении полиции канадского города.

По данным правоохранителей, ранения получили мужчины. Один из них оказался клиентов автозаправки – он наполнял бак совей машины, когда прозвучали выстрелы. Еще два человека с огнестрельными ранениями были обнаружены рядом с АЗС.

Известно, что преступники скрылись с места на двух автомобилях. Полиция объявила их в розыск. Правоохранители полагают, что стрельбе предшествовал конфликт. Неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 августа в канадском городе Фредериктон, столице провинции Нью-Брансуик, произошла стрельба. По данным полиции, в результате происшествия погибли четыре человека – двое полицейских и двое гражданских.

Полиция канадской провинции Нью-Брансуик установила личность стрелка - 48-летнего местного жителя. Также сообщалось об одном задержаном подозреваемом.