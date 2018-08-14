Рубль вырос на открытии торгов впервые за неделю

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-14T11:50:16+03:00

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Открытие торгов Московской биржи во вторник, 14 августа, ознаменовалось стремительным ростом рубля. Последний раз данный процесс можно было наблюдать неделю назад.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара уменьшился на 1 рубль и составил 66,8 рубля. Евро же потерял 98 копеек, достигнув отметки в 76,34 рубля.

Индекс Мосбиржи, как и рубль, пошел в рост и увеличился на 0,5% - до 2297,91 пункта. Индекс РТС также прибавил 2,3% - до 1084,4 пункта. Об этом говорится в статистике, опубликованной на сайте биржи.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в минувший понедельник американская валюта достигла рекордной отметки в 68,66 рубля. Последний раз она преодолевала этот уровень в апреле 2016 года. Евро тогда также подорожал на 82 копейки - до 78,07 рубля.