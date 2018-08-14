Рубль вырос на открытии торгов впервые за неделю
Открытие торгов Московской биржи во вторник, 14 августа, ознаменовалось стремительным ростом рубля. Последний раз данный процесс можно было наблюдать неделю назад.
По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара уменьшился на 1 рубль и составил 66,8 рубля. Евро же потерял 98 копеек, достигнув отметки в 76,34 рубля.
Индекс Мосбиржи, как и рубль, пошел в рост и увеличился на 0,5% - до 2297,91 пункта. Индекс РТС также прибавил 2,3% - до 1084,4 пункта. Об этом говорится в статистике, опубликованной на сайте биржи.
Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в минувший понедельник американская валюта достигла рекордной отметки в 68,66 рубля. Последний раз она преодолевала этот уровень в апреле 2016 года. Евро тогда также подорожал на 82 копейки - до 78,07 рубля.
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