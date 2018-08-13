Курс доллара побил двухлетний максимум и превысил 68 рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-13T10:31:36+03:00

Последний раз курс доллара поднимался выше этой отметки в апреле 2016 года

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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 13 августа, вырос на 94 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и достиг 68,66 рубля. Последний раз американская валюта преодолевала данную отметку еще в апреле 2016 года.

Между тем, курс евро также подрос в цене и увеличился на 82 копейки - до 78,07 рубля. Последний раз такая отметка преодолевалась 11 апреля 2018 года.

В целом, индекс Московской биржи снизился на 0,7% и составил 2258,65 пункта. Индекс РТС также уменьшился на 0,9% - до 1046,92 пункта. Об этом говорят котировки на сайте Мосбиржи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что повышение курса иностранных валют было спровоцировано сообщениями о скором введении Соединенными Штатами санкций в отношении нашей страны. Компании начали распродавать российские ценные бумаги, и всего за сутки 8 августа доллар и евро выросли на 2,5%. На следующий день они достигли отметок в 77,23 и 66,25 рублей, соответственно, а 10 августа стоимость американской валюты превысила 67 рублей.

Центральный Банк РФ заверил, что имеет достаточно инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности.

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