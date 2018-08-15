Обрушение моста в Генуе: число погибших увеличилось до 39 человек

СЕГОДНЯ 16:07 2018-08-15T16:07:05+03:00

Среди погибших - ребенок восьми лет и двое подростков 12 и 13 лет

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Количество жертв обрушения моста на автостраде близ итальянского города Генуя увеличилось до 39 человек.

Как сообщается на сайте префектуры Генуи, из 39 погибших опознаны тела 37 человек. В больницах остаются 16 человек, 12 из них находятся в тяжелом состоянии. По данным телеканала Rai News 24, из зоны происшествия уже эвакуировали 632 человека, хотя первоначально сообщалось о 440 эвакуированных. Многие остаются пропавшими без вести.

Напомним, обрушение моста на скоростной трассе A10 (европейский маршрут Е80) близ Генуи произошло накануне. В этот момент там находились 30 автомобилей. Конструкция рухнула на жилые здания и железную дорогу. Жители близлежащих домов были эвакуированы, в городе объявлен двухдневный траур.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини сообщал ранее, что среди жертв инцидента числятся ребенок восьми лет и двое подростков 12 и 13 лет.