Обрушение моста в Генуе: число погибших увеличилось до 39 человек
Количество жертв обрушения моста на автостраде близ итальянского города Генуя увеличилось до 39 человек.
Как сообщается на сайте префектуры Генуи, из 39 погибших опознаны тела 37 человек. В больницах остаются 16 человек, 12 из них находятся в тяжелом состоянии. По данным телеканала Rai News 24, из зоны происшествия уже эвакуировали 632 человека, хотя первоначально сообщалось о 440 эвакуированных. Многие остаются пропавшими без вести.
Напомним, обрушение моста на скоростной трассе A10 (европейский маршрут Е80) близ Генуи произошло накануне. В этот момент там находились 30 автомобилей. Конструкция рухнула на жилые здания и железную дорогу. Жители близлежащих домов были эвакуированы, в городе объявлен двухдневный траур.
Глава МВД Италии Маттео Сальвини сообщал ранее, что среди жертв инцидента числятся ребенок восьми лет и двое подростков 12 и 13 лет.