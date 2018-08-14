В Генуе рухнул автомобильный мост, 22 погибших: прямая онлайн-трансляция с места ЧП

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-14T16:35:59+03:00

На месте крушения спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных под обломками Фото: REUTERS

Пролет длиной в сотню метров обрушился на жилые дома, есть пострадавшие и погибшие. Смотрите прямую трансляцию с места происшествия [видеотрансляция, обновляется]

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В Генуе обрушился пролет автомобильного моста Моранди на трассе А10 длиной в сотню метров.

Прямую видеотрансляцию с места ЧП смотрите на сайте kp.ru. Фото и видео с места ЧП

Крушение моста в Генуе: прямая трансляция.

На месте работает "скорая помощь", пожарные и полиция. Телеканал Rainews24 сообщает, что на месте крушения спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных под обломками - люди, находившиеся в них, скорее всего, погибли. Еще часть машин упала в реку. Кроме того, под мостом находятся торговые центры и промышленные склады, а также некоторые жилые здания, где также могут быть жертвы.

Момент падения моста в Генуе.

Министерство транспорта Италии подтвердило данные о 22 погибших, поисково-спасательные работы продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664296" frameborder="0"></iframe> Видео последствий обрушения моста в Генуе.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664312" frameborder="0"></iframe> Обрушения моста в Генуе: съемка с вертолета.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек

Министр транспорта Италии Данило Тонинелли назвал произошедшее "ужасной трагедией".

В Генуе обрушился автомобильный мост.

Обрушение моста в Генуе.

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Обрушение автомобильного моста в Генуе: сообщается о десятках погибших

По предварительной информации, причиной обрушения могло стать ослабление и просадка несущих конструкций виадука. Мост был построен в 1960-х годах и находится над рекой Полцевера. Его длина составляет около километра, а высота достигает 90 метров.

Отмечается, что в регионе Лигурия, где находится Генуя, идут сильные дожди и ранее был объявлен оранжевый уровень погодной опасности (подробности)