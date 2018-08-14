В Генуе рухнул автомобильный мост, 22 погибших: прямая онлайн-трансляция с места ЧП
В Генуе обрушился пролет автомобильного моста Моранди на трассе А10 длиной в сотню метров.
Прямую видеотрансляцию с места ЧП смотрите на сайте kp.ru. Фото и видео с места ЧП
Крушение моста в Генуе: прямая трансляция.
На месте работает "скорая помощь", пожарные и полиция. Телеканал Rainews24 сообщает, что на месте крушения спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных под обломками - люди, находившиеся в них, скорее всего, погибли. Еще часть машин упала в реку. Кроме того, под мостом находятся торговые центры и промышленные склады, а также некоторые жилые здания, где также могут быть жертвы.
Момент падения моста в Генуе.
Министерство транспорта Италии подтвердило данные о 22 погибших, поисково-спасательные работы продолжаются.
Видео последствий обрушения моста в Генуе.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек
Обрушения моста в Генуе: съемка с вертолета.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек
Министр транспорта Италии Данило Тонинелли назвал произошедшее "ужасной трагедией".
В Генуе обрушился автомобильный мост.
Обрушение моста в Генуе.
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Обрушение автомобильного моста в Генуе: сообщается о десятках погибших
По предварительной информации, причиной обрушения могло стать ослабление и просадка несущих конструкций виадука. Мост был построен в 1960-х годах и находится над рекой Полцевера. Его длина составляет около километра, а высота достигает 90 метров.
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