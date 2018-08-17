В МИД Австрии призвали не связывать с политикой визит Путина на свадьбу Карин Кнайсль

СЕГОДНЯ 12:54 2018-08-17T12:54:34+03:00

В Вене подчеркнули, что речь идет о частном визите и приватном торжестве

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Визит президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль является частным и никак не связан с политикой.

Об этом заявил официальный представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

«Это в первую очередь приватное торжество и частный визит, и отсюда не вытекает никакого изменения внешнеполитического курса Австрии», - подчеркнул пресс-секретарь МИД в интервью Австрийскому агентству печати.

Ранее депутат Европарламента от австрийской партии «Зеленых» Михель Раймон потребовал от Кнайсль уйти в отставку, так как, по его мнению, визит главы иностранного государства на свадьбу министра не может рассматриваться как вопрос частных взаимоотношений. Кроме того, отдельные парламентарии выразили опасения, что расходы за прием высокопоставленного российского гостя лягут на австрийских налогоплательщиков.

В свою очередь в МИД Австрии заверили, что приезд Путина рассматривается как «рабочий визит» и никаких экстраординарных мер безопасности не планируется, а все траты на организацию свадебного мероприятия лежат лично на Карин Кнайсль.

По данным Австрийского агентства печати, свадебные торжества пройдут в субботу в федеральной земле Штирия. К обеспечению безопасности привлекут сотни полицейских, в том числе элитное австрийское антитеррористическое спецподразделение «Кобра».

Президент РФ прибудет на торжество по дороге в Берлин, где 18 августа ему предстоят переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Отдельно подчеркивается, что визит российского лидера не нарушит работу местного аэропорта Грац-Талерхоф.

Ожидается, что на свадьбе Кнайсль также будет присутствовать федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.