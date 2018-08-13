О чем будут говорить Путин и Меркель в резиденции канцлера Германии: Бранденбургский концерт для Трампа с Конгрессом

СЕГОДНЯ 17:33 2018-08-13T17:47:40+03:00

Владимир Путин и Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи, май 2018 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зачем президенту России понадобилось в выходной день отправиться с визитом в Германию

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Новость о предстоящем визите Путина в ближайшую субботу в Берлин зашла в информпространство крайне буднично. Ну съездит, ну в Берлин, ну к Меркель. Немцы даже огласили традиционную повестку: Украина, Сирия, энергетика, то есть "Северный поток-2".

А между тем, это немножко сенсация.

Что вообще случилось-то?

Все то же самое лидеры России и Германии обсуждали три месяца назад в Сочи, никаких радикальных подвижек ни в одном вопросе не произошло. Да и в любой момент могли бы поговорить по телефону, если уж возникли вопросы.

Зачем нужно в экстренном порядке, в выходной день лететь в Германию, вне повестки, без предварительных согласований? Что там такого на Украине и в Сирии потребовало неотложного разговора с глаза на глаз в резиденции Меркель в Бранденбурге?

Где, в конце концов, наш большой друг и политик мировых размеров Эммануэль Макрон, как он оказался за бортом заявленной сирийско-украинской темы и как переживет такой финт?

А вот что-то случилось.

Потому что никогда в сколько-то обозримом прошлом Владимир Путин не вставал с места со словами «Нужно на пару часов слетать в Берлин». На заседание Нормандской четверки летал, а вот так вот уже давно, пять лет как мы в Германию не ездим.

Гадать, о чем будут говорить, бессмысленно. Разброс вариантов максимальный: от создания сепаратного союза во имя недорого газа для Европы до переговоров о чем угодно. Но в любом случае вряд ли кто-то другой мог побудить двух лидеров Старого Света к столь энергичным действиям, кроме непоседливого заокеанского друга Дональда с его санкциями имени 22 августа, валютной войной с Турцией, антипотоковой риторикой и иранским давлением (кстати, к Меркель Путин собрался на следующий день после личной встречи с Рухани) и не менее затейливых американских конгрессменов. Все остальное вполне можно было решить в рабочем порядке.