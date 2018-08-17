Подготовка детей к школе россиянам обойдется в 5-15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:42 2018-08-17T13:42:59+03:00

Более 42% опрошенных отметили, что им придется потратить в этом году больше денег на сборы в школу, чем в прошлом. Фото: Иван МАКЕЕВ

На такую сумму готовы раскошелиться большинство опрошенных родителей. При этом школьную форму планируют покупать лишь две трети респондентов

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В преддверии начала учебного года проект Дети Mail.Ru опросил родителей и выяснил, сколько они планируют потратить на подготовку детей к школе. По сравнению с прошлым годом 42% респондентов отмечают существенный рост на необходимые товары.

Половина участников опроса (52%) собирается потратить на подготовку детей к школе от 5 000 до 15 000 рублей. Помимо канцелярских принадлежностей - а на них большинство планирует потратить до трех тысяч рублей - в перечень обязателньных покупок входят обувь и одежда.

Школьную форму планируют покупать в этом году лишь две трети опрошенных россиян. На обувь они хотят потратить не более пяти тысяч рублей, а на саму одежду, включая и спортивную форму, 33% родителей собирается спустить 5 000-10 000 рублей, 15% отдадут 10 000-15 000 рублей. В 3 000-5 000 рублей желают уложиться 25% опрошенных.

Купить мобильный телефон своему ребенку для учебы планируют лишь 13% родителей. А 76% опрошенных не будут баловать своих детей приобретением какой-либо техники. Отдельная статья расходов - цветы. 80% респондентов отметили, что в их школах букеты учителям дарит каждый ребенок. Только 12% ответили, что в их школе принято дарить один букет от класса.

В опросе приняли участие 7 500 родителей детей школьного возраста из Москвы (23%), Санкт-Петербурга (9%) и других регионов России (68%). Результаты исследования доступны по ссылке.

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