Собрать ребенка в школу стало дороже на 23%

СЕГОДНЯ 08:13 2018-08-15T08:13:47+03:00

Сильнее всего цены выросли на брюки, рюкзаки и школьная форма

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Товары для школьников сейчас пользуются огромным спросом, до нового учебного года остается чуть больше двух недель. А это значит, что родители скупают вещи и принадлежности для учебы независимо от цен.

Сбербанк проанализировал средние траты на школьные товары, оказалось, что в этом году сборы обойдутся на 23% дороже, чем в прошлом.

В среднем чек одного похода в магазин составляет 2,1 тысячи рублей.

Покупки самых необходимых товаров начались в июле. Дороже всего обходится школьная форма – 1800 рублей, детские брюки со средней ценой почти 1 400 рублей (+14%), рюкзак — 930 рублей (+13%), блузка — 670 рублей (+17%), пенал — 640 рублей (+28%).

Футболки подорожали на 77%, средний ценник составляет 390 рублей, а настольные лампы на 42% -330 рублей.

По данным «ОФД Платформа» (оператор данных Сбербанка), спрос на товары в регионах не равномерный. Более чем в три раза стали активнее собирать детей в школу в Костромской и Ростовской областях, в республиках Чечня, Мордовия, Хакасия.

На школьные принадлежности больше всего тратят жители Магаданской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областей и Мордовии. Средний чек в этих регионах превышал 3,5 тыс рублей, сообщает газета «Известия».

Глава Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина отмечает, что финансовое состояние родителей улучшается и спрос, относительно прошлого года, восстанавливается.

Если в 2017 году приобреталась только форма, то в 2018 к ней покупается несколько перемен, например, рубашек.

Сайт kp.ru уже писал, что предполагают ввести фиксированную цену на форму. Для учеников младших классов форма будет стоить 3 тысячи рублей, а для старшеклассников - 4 тысячи рублей. Что же касается слабозащищенных слоев населения, для них будет разработан отдельный подход.