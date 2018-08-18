Американские сенаторы хотят запретить Трампу отзывать доступ к гостайне

СЕГОДНЯ 06:46 2018-08-18T07:00:58+03:00

По мнению авторов инициативы, это лишит президента США возможности «запугивать» критикующих его чиновников

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Американский сенатор Марк Уорнер на следующей неделе представит на рассмотрение конгресса поправку, запрещающую президенту США отзывать доступ к секретной информации у отставных чиновников, в том числе и бывших директоров ЦРУ. Об этом законодатель сообщил на своей странице в Twitter.

Уорнер пояснил, что главная цель его инициативы – лишить Дональда Трампа «наказывать и запугивать тех, кто его критикует, отзывая доступ к секретной информации».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Белого дома отозвал допуск бывшего шефа Центрального разведывательного управления Джона Бреннана к «гостайнам» во избежание утечки данных. Предполагалось, что доступа к секретной информации вскоре лишатся и другие высокопоставленные американские чиновники, работавшие в администрации Барака Обамы.

Сам же Бреннан назвал назвал это решение «политически мотивированным актом», «злоупотреблением властью», местью за критику в адрес нынешней американской администрации и попыткой заткнуть ему рот.

«Президент Трамп очень сильно ошибается, если считает, что, отозвав у меня допуск к секретной информации, он сможет заставить меня замолчать», заявил экс-глава ЦРУ.