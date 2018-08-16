Экс-глава ЦРУ: Трамп не заставит меня молчать

СЕГОДНЯ 06:38 2018-08-16T06:46:43+03:00

Бреннан назвал решение президента США лишить его доступа к секретным материалам местью за критику в адрес нынешней американской администрации

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Бывший шеф Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан считает, что главная цель президента США Дональда Трампа, лишившего его доступа к секретным материалам, – месть за критику в адрес нынешней американской администрации.

Экс-директор ЦРУ в телефонном интервью телеканалу MSNBC назвал это решение «политически мотивированным актом», «злоупотреблением властью» и попыткой ограничить его, Бреннана, право на свободу слова.

«Я считаю, что господин Трамп пошел на это, как он сделал и с другими, чтобы подавить любую критику в его адрес или в адрес его администрации. Это его способ попытаться отомстить мне», - заявил он.

И добавил: «Президент Трамп очень сильно ошибается, если считает, что, отозвав у меня допуск к секретной информации, он сможет заставить меня замолчать».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Белого дома отозвал допуск Бреннана к «гостайнам» во избежание утечки данных. Ожидается, что доступа к секретной информации вскоре лишатся и другие высокопоставленные американские чиновники, работавшие в администрации Барака Обамы.