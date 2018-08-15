Трамп закрыл доступ экс-главы ЦРУ Бреннана к секретной информации
Бывший глава Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан лишился доступа к секретной информации. Американский лидер Дональд Трамп отозвал у него соответствующий допуск во избежание утечки данных. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.
"Такой доступ особенно неуместен, когда чиновники уходят с высоких позиций и стремятся использовать секретную информацию для осуществления политических атак", - подчеркнула она.
Ожидается, что в ближайшее время допуск может быть отозван также у экс-главы ФБР Джеймса Коми, бывшего директора Национальной разведки Джеймса Клэппера, экс-руководителя ЦРУ Майкла Хайдена, экс-помощника Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывшего замдиректора ЦРУ Эндрю Маккейба и экс-генпрокурора Салли Йейтс, передает ТАСС.
Стоит отметить, что обычно экс-руководители спецслужб имеют доступ к секретной информации даже после смещения с должности. Это необходимо для консультирования преемников при необходимости.
Сайт kp.ru писал о том, что Джон Бреннан покинул свой пост вскоре после инаугурации Трампа. Его должность занял Майк Помпео, который позже стал госсекретарем США.