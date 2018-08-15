2018-08-15T22:51:43+03:00
В мире

Трамп закрыл доступ экс-главы ЦРУ Бреннана к секретной информации

В ближайшее время допуски могут быть отозваны еще у ряда бывший руководителей спецслужб и других ведомств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший шеф Центрального разведывательного управления США Джон БреннанБывший шеф Центрального разведывательного управления США Джон БреннанФото: REUTERS
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Бывший глава Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан лишился доступа к секретной информации. Американский лидер Дональд Трамп отозвал у него соответствующий допуск во избежание утечки данных. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.

"Такой доступ особенно неуместен, когда чиновники уходят с высоких позиций и стремятся использовать секретную информацию для осуществления политических атак", - подчеркнула она.

Ожидается, что в ближайшее время допуск может быть отозван также у экс-главы ФБР Джеймса Коми, бывшего директора Национальной разведки Джеймса Клэппера, экс-руководителя ЦРУ Майкла Хайдена, экс-помощника Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывшего замдиректора ЦРУ Эндрю Маккейба и экс-генпрокурора Салли Йейтс, передает ТАСС.

Стоит отметить, что обычно экс-руководители спецслужб имеют доступ к секретной информации даже после смещения с должности. Это необходимо для консультирования преемников при необходимости.

Сайт kp.ru писал о том, что Джон Бреннан покинул свой пост вскоре после инаугурации Трампа. Его должность занял Майк Помпео, который позже стал госсекретарем США.

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