Депутат Верховной Рады сравнил Украину с «шахидом»

СЕГОДНЯ 13:34 2018-08-18T13:34:48+03:00

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Идея о прекращении прямого пассажирского сообщения с Россией в случае своей реализации станет для Украины своеобразной «шахадой» - самоубийственной атакой, которая чревата для Киева катастрофическими последствиями.

Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Дмитрий Линько.

«На войне есть такое понятие, как шахид — можно подорвать себя, сделать хуже врагу — ранить его, но ты, в конце концов, умрешь. Так вот, такими шахидскими методами воевать не стоит. Мы можем сделать очень плохо, но мы от этого умрем», - заявил парламентарий.

По словам депутата, прекращение пассажирского сообщения с Россией дорого обойдется Украине, в то время как Москва «не ощутит никакого дискомфорта». В этой связи Линько призвал отказаться от репрессивных мер по отношению к своему населению, и ограничиться пропагандистской работой.

«Мы говорим, что надо запретить людям ездить на поездах. Безусловно, надо к этому идти, надо пропагандировать, чтобы люди не ездили в Москву, но делать это не репрессивными методами, объясняя», - пояснил депутат.

Ранее стало известно об инициативе Министерства инфраструктуры Украины, предложившего правительству полное прекращение железнодорожного и автобусного пассажирского сообщения с Россией.

Комментируя инициативу глава ведомства Владимир Омелян выразил надежду, что в случае ее принятия «В Москву одни медведи будут ходить». Впрочем, в парламентских кругах, очевидно, оптимизм министра не разделяют.