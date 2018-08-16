Омелян анонсировал ограничение сообщения Украины с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о подписании некого документа, который подразумевает введение новых ограничений сообщения с Россией.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее глава ведомства уже предлагал полностью приостановить движение поездов между нашими странами, несмотря на прибыльность таких пассажирских перевозок.
"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал Омелян в Facebook.
При этом, по данным "Интерфакс-Украина", новые ограничения будут касаться не только железнодорожного сообщения, но и других транспортных инфраструктур.
В российском Минтрансе уже анонсировали разработку ответных мер, но подчеркнули, что от таких действий Киева пострадают не только россияне, но и сами украинцы, в частности, те, кто едут в нашу страну на заработки.
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