2018-08-16T14:39:43+03:00
Политика

Омелян анонсировал ограничение сообщения Украины с Россией

Нововведения будут касаться не только железной дороги, подчеркнул министр инфраструктуры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новые ограничения будут касаться не только железнодорожного сообщенияНовые ограничения будут касаться не только железнодорожного сообщенияФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о подписании некого документа, который подразумевает введение новых ограничений сообщения с Россией.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее глава ведомства уже предлагал полностью приостановить движение поездов между нашими странами, несмотря на прибыльность таких пассажирских перевозок.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал Омелян в Facebook.

При этом, по данным "Интерфакс-Украина", новые ограничения будут касаться не только железнодорожного сообщения, но и других транспортных инфраструктур.

В российском Минтрансе уже анонсировали разработку ответных мер, но подчеркнули, что от таких действий Киева пострадают не только россияне, но и сами украинцы, в частности, те, кто едут в нашу страну на заработки.

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