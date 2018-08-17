СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-17T15:56:17+03:00

Стало известно содержание приказа о прекращении пассажирского сообщения между Украиной и Россией Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал документ, предусматривающий запрет на железнодорожные и автобусные перевозки между странами

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Стало известно содержание приказа о прекращении пассажирского сообщения между Украиной и Россией, который ранее подписал украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Подробности приказа, отсутствующего в открытом доступе, раскрыло издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники. В частности, документ предполагает полный запрет регулярного железнодорожного и автобусного сообщения между странами.

При этом он не затрагивает грузовые перевозки, так как ограничения в этой сфере обернутся для Киева потерей доходов от транзита грузов, а также нарушат обязательства Украины перед Всемирной торговой организацией.

Помимо приказа, существует аналогичный по содержанию проект правительственного постановления, разработанный Министерством инфраструктуры. Источники в кабмине сообщили, что его могут рассмотреть после Дня независимости Украины 24 августа.

Перспективы у инициативы Омеляна пока туманные — постановление потребует личного одобрения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Дело в том, что в январе прошлого года председатель правительства вывел украинскую железнодорожную компанию «Укразализныцю» из подчинения Мининфраструктуры и переподчинил ее непосредственно себе.

Как сообщал сайт «КП», ранее Омелян сообщил, что подписал некий документ, запрещающий пассажирские перевозки между Россией и Украиной.

В свою очередь в российском Минтрансе заявили, что подготовили ответные меры в случае прекращения Киевом железнодорожного сообщения между странами. При этом в ведомстве подчеркнули, что простым украинцам транспортная блокада не доставит ничего кроме неудобств.