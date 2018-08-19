Трамп заменил выбранную его женой мебель в Белом доме на более роскошную
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп тайком избавился от выбранной его супругой Меланией мебели и заменил ее на более роскошные предметы интерьера.
Первая леди обставила новые апартаменты в Белом доме еще июне прошлого года. Тогда женщина была в предвкушении переезда и решила купить несколько вещей в стиле минимализм. Однако эти предметы интерьера не угодили вкусам самого главы государства.
Как выяснилось, вскоре Трамп заказал позолоченные изделия в стиле Людовика XIV и заменил ими все, что приобрела ранее его супруга. Причем сделано это было в отсутствии самой Меланьи в Белом доме.
По мнению приближенных к первой леди источников издания The Washington Post, такое поведение республиканца говорит о его неспособности идти даже на самые маленькие уступки не только в политике, но и в общении со своей женой.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трампу не угодил также дизайн президентского самолета, который оставался неизменным более полувека.