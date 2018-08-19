Трамп заменил выбранную его женой мебель в Белом доме на более роскошную

СЕГОДНЯ 18:13 2018-08-19T18:13:15+03:00

Приближенные к первой леди источники считают, что такие действия главы государства демонстрируют его неспособность идти даже на маленькие уступки

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп тайком избавился от выбранной его супругой Меланией мебели и заменил ее на более роскошные предметы интерьера.

Первая леди обставила новые апартаменты в Белом доме еще июне прошлого года. Тогда женщина была в предвкушении переезда и решила купить несколько вещей в стиле минимализм. Однако эти предметы интерьера не угодили вкусам самого главы государства.

Как выяснилось, вскоре Трамп заказал позолоченные изделия в стиле Людовика XIV и заменил ими все, что приобрела ранее его супруга. Причем сделано это было в отсутствии самой Меланьи в Белом доме.

По мнению приближенных к первой леди источников издания The Washington Post, такое поведение республиканца говорит о его неспособности идти даже на самые маленькие уступки не только в политике, но и в общении со своей женой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трампу не угодил также дизайн президентского самолета, который оставался неизменным более полувека.