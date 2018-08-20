Отмена роуминга в России: эксперт рассказал о стоимости услуг

СЕГОДНЯ 14:39 2018-08-20T14:39:50+03:00

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Отмена роуминга в России будет произведена ведущими мобильными операторами в течение ближайших двух недель. «Вымпелком» (предоставляет услуги под брендом «Билайн) приступил к этому с понедельника, 20 августа. МТС собирается отменить роуминг в поездках по России с 30 августа, а «Мегафон» — с 1 сентября. В Tele2 пообещали, что роуминг в нашей стране будет отменен до 31 августа.

Ведущий аналитик Мобайл Рисёч груп Эльдар Муртазин прокомментировал, как отмена роуминга повлияет на стоимость услуг мобильных операторов.

«Отмена внутрисетевого роуминга готовилась больше года. За это время операторы подняли цены на свои услуги в рамках пакетных тарифных планов. То есть фактически в обороте внутрисетевой роуминг составлял 1,5-2 процента», - рассказал Муртазин в интервью Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что дальнейшего роста цен на услуги мобильных операторов в связи с отменой роуминга не предвидится.

«Деньги уже компенсированы, поэтому никаких потерь не будет, дальнейшего роста цен на связь из-за этого не будет происходить», - добавил эксперт.