«Большая четверка» операторов назвала даты отмены внутрисетевого роуминга

СЕГОДНЯ 06:40 2018-08-20T06:40:49+03:00

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Клиенты сотовых операторов из «большой четверки» совсем скоро перестанут переплачивать за внутрисетевые звонки в поездках по России. Компании назвали точные сроки, в которые будет отменен роуминг внутри страны.

Как оказалось, все это случится уже в ближайшие несколько дней. «Вымпелком» (Билайн) уравняет тарифы звонков уже с сегодняшнего дня, а МТС – с 30 августа, а «Мегафон» - с 1 сентября

В Tele2 сообщили, что все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга компания завершит до 31 августа. При этом, у этого оператора в большинстве тарифов уже давно в поездках по России действуют единые тарифы, а интернет всегда тарифицировался по ценам домашнегро региона, передает ТАСС.

Как писал сайт «КП» в июле, ФАС грозилась возбудить дело против «большой четверки» мобильных операторов: «Мегафона», «Билайна», «МТС» и «Tele2». Чиновники потребовали отменить роуминг в стране и дали на это 2 недели. Но компании возмутились, что в такие сроки уложиться нереально.