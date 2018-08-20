2018-08-20T18:25:42+03:00
Экономика

ФАС возбудила дела против "большой четверки" операторов связи из-за цен на рассылки для банков

Ожидается, что в сентябре пройдут заседания по рассмотрению этих дел
Екатерина БОЛГОВА
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ФАС возбудила дела против "большой четверки" операторов из-за цен на рассылки для банковФАС возбудила дела против "большой четверки" операторов из-за цен на рассылки для банковФото: "КП" Архив
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В понедельник, 20 августа, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возбуждении дела против "большой четверки" операторов мобильной связи - "Вымпелкома", МТС, "Мегафона" и Tele2. Как отмечается в сообщении ведомства, дела были возбуждены из-за дискриминации при установлении тарифов на sms-рассылку для банковских организаций.

Ранее ФАС заявила о выявленной разнице в тарифах мобильных операторов на sms-рассылку для частных и государственных банков. Компании, предоставляющие мобильные услуги, подозреваются в завышении цен для частных кредитных организаций. Ведомство направило предупреждения операторам и потребовала устранить разницу в тарифах. Но, по информации ФАС, "большая четверка" не выполнила требования.

Ожидается, что в сентябре пройдут заседания по рассмотрению этих дел.

Ранее стало известно, что мобильные операторы назвали даты отмены роуминга в России, как от них требовала ФАС.

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