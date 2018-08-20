Через шесть дней после обрушения моста в Генуе Трамп предложил помощь Италии
Через шесть дней после обрушения автомобильного моста в Генуе президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Италии Джузеппе Конте помощь в ликвидации последствий происшествия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Президент Трамп поговорил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте сегодня утром, чтобы выразить свои соболезнования и предложить помощь после обрушения моста в Италии на прошлой неделе", — сообщила Сандерс, передает ТАСС.
Напомним, трагедия произошла на трассе А10 у Генуи в минувший вторник, 14 августа. Стометровый пролет моста рухнул на здания и железнодорожные пути, когда там находились больше 30 легковых и грузовых автомобилей. По последним данным, в результате происшествия погибли 43 человека. В больницах остаются девять раненых, восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 жителей лишились крова, так как покинули свои дома, находящиеся поблизости от места происшествия.
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