Через шесть дней после обрушения моста в Генуе Трамп предложил помощь Италии

СЕГОДНЯ 19:04 2018-08-20T19:04:10+03:00

В результате обрушения автомобильного моста в Генуе погибли больше 40 человек

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Через шесть дней после обрушения автомобильного моста в Генуе президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Италии Джузеппе Конте помощь в ликвидации последствий происшествия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп поговорил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте сегодня утром, чтобы выразить свои соболезнования и предложить помощь после обрушения моста в Италии на прошлой неделе", — сообщила Сандерс, передает ТАСС.

Напомним, трагедия произошла на трассе А10 у Генуи в минувший вторник, 14 августа. Стометровый пролет моста рухнул на здания и железнодорожные пути, когда там находились больше 30 легковых и грузовых автомобилей. По последним данным, в результате происшествия погибли 43 человека. В больницах остаются девять раненых, восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 жителей лишились крова, так как покинули свои дома, находящиеся поблизости от места происшествия.