Эксперт сравнил американские РЭБ c российской «Красухой»

СЕГОДНЯ 22:03 2018-08-20T22:03:26+03:00

Комплекс радиоэлектронной борьбы, который разрабатывают в США, серьезно уступает российским системам, отмечает специалист. Дело в том, что Штаты не владеют необходимыми технологиями

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Американцы отрапортовали, что примут на вооружение несколько комплексов радиоэлектронной борьбы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle). Местные СМИ тут же провели аналогии и пришли к выводу, что новинка является аналогом российской системы «Красуха».

Российские эксперты уверены, что сравнивать эти два комплекса невозможно. Оба они предназначены, чтобы выявлять и глушить частоты, на которых работает связь противника. А в некоторых случаях техника способна подавать свои сигналы, сбивающие с толку противника, но разница между РЭБ огромная.

Военный эксперт Алексей Леонков связывает это с тем, что США серьезно отстали от российских разработок. Их техника до сих пор на уровне 90-х годов.

- Америка привыкла делать ставку на ударное оружие, так как их противники все время были недоразвитыми государствами- Югославия, Ирак, Ливия. А потом российские комплексы РЭБ отлично показали себя в Черноморском регионе, напугав американцев, - рассуждает Леонков.

Отлично зарекомендовало себя российское оружие в Сирии, укрепив США в мысли, что им нечего противопоставить в радиоэлектронной борьбе.

- У них есть самолет Boeing EA-18 Growler, он предназначен для сопровождения авиагрупп, но наземные комплексы всегда эффективнее. У России есть возможность сделать так, чтобы местонахождение самолета было не отследить вовсе. В Сирии были размещены комплексы типа «Красуха» и тогда выяснилось, что не только небо закрыто, но и никакие приборы в этой зоне не работают, - сообщает ФАН слова эксперта.

Пока США сложно конкурировать с РФ в данной сфере. Российские разработки не стоят на месте.

-У американцев из трех составляющих: финансов, фантазии и технологий, есть только две – финансы и фантазии. А этого недостаточно. Чтобы заполучить технологии придется потратить много времени, - резюмирует Алексей Леонков.