2018-08-20T09:17:45+03:00
Политика

США пытаются создать аналог российского комплекса РЭБ «Красуха»

В ближайшее время американская армия получит на вооружение новые мобильные системы радиоэлектронной борьбы EWTV
Денис СУХОВ
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Бронетранспортер International MaxxPrоБронетранспортер International MaxxPrоФото: REUTERS
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Вооруженные силы США в ближайшее время получат новые мобильные системы радиоэлектронной борьбы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle).

По данным портала Breaking Defence, речь идет о модернизированных комплексах РЭБ Crew Duke, установленных на платформе бронетранспортера International MaxxPrо. По заявлению разработчиков, система сможет успешно подавлять связь противника на широком диапазоне частот, а также вводить его в заблуждение, передавая свой сигнал.

В то же время эксперт Центра морского анализа Сэмюэль Бендетт отметил в интервью изданию, что хотя американские разработчики двигаются в правильном направлении, их системы пока отстают от российских аналогов.

Он напомнил, что на вооружении российской армии имеется как минимум пять видов комплексов РЭБ, которые могут быть приведены в боевую готовность в течение 15 минтут. В частности, речь идет о мобильных системах «Леер-3», «Красуха», «Москва-1», «Зоопарк-1» и «Гармонь», прошедших испытания в боевых условиях в Сирии.

Кроме того, ранее российские войска РЭБ получили многофункциональную станцию «Дивноморье» - она способна создавать помехи в работе радиоэлектронных систем самолетов, вертолетов, беспилотников и спутников. Особенностью комплекса является возможность противодействия самолетам-радарам Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye и Е-8 JSTAR.

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