В Турции задержали двух подозреваемых в обстреле посольства США

СЕГОДНЯ 00:57 2018-08-21T00:57:59+03:00

При мужчинах нашли пистолет, из которого они стреляли по зданию дипмиссии

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В Анкаре два человека арестованы по подозрению в обстреле посольства США в Турции. Об этом сообщили власти города.

Сотрудники сил безопасности в ходе операции задержали мужчин 38 и 39 лет. При них обнаружили пистолет, из которого они сделали несколько выстрелов по зданию дипмиссии. Также был найден их автомобиль, на котором они приехали, а затем скрылись с места преступления.

Оба злоумышленника сознались в том, что стреляли по американскому зданию. Посольство США поблагодарила турецкие власти «за быстрый и профессиональный захват двух человек, которые совершили вооруженное нападение», пишет CNN Turk.

ЧП произошло в понедельник. Неизвестные, проезжая мимо американского посольства на белом автомобиле, выстрелили шесть раз и скрылись с места преступления. Три пули попали в будку охраны.

Инцидент произошел на фоне резкого ухудшения отношений между США и Турцией. Причиной стал арест в Турции американского пастора Эндрю Брансона, которого власти страны обвинили а шпионаже и причастности к попытке госпереворота.