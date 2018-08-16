2018-08-16T21:13:50+03:00
В мире

США пригрозили введением новых санкций против Турции из-за удержания пастора

Американец Эндрю Брансон был задержан турецкими властями еще в 2016 году по обвинению в пособничестве попытке госпереворота
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава минфина США Стивен МнучинГлава минфина США Стивен МнучинФото: REUTERS
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Соединенные Штаты готовы ввести новые санкции в отношении Турции в связи с задержанием в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона, который обвиняется в пособничестве попытке государственного переворота. Такое заявление сделал министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы уже ввели санкции в отношении нескольких членов правительства и планируем сделать больше, если они не отпустят его в ближайшее время", - подчеркнул глава ведомства.

Он также добавил, что задержание пастора было незаконным, передает Bloomberg.

Напомним, что Эндрю Брансона поместили под стражу еще в октябре 2016 года. Попытки договориться с Анкарой потерпели провал и 1 августа 2018-го Вашингтон объявил о введении санкций в отношении двух высокопоставленных турецких чиновников.

Спустя 15 дней власти республики приняли ответные меры. Так, они в несколько раз увеличили размер пошлин на ввоз в страну 22 видов американских товаров.

Сайт kp.ru писал о том, что вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию "не испытывать терпение" Трампа и освободить "невинного человека".

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