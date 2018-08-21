Три человека ранены во время перестрелки в Лондоне

СЕГОДНЯ 01:59 2018-08-21T02:04:55+03:00

Три человека пострадали в перестрелке в Лондоне Фото: REUTERS

Полиция заверила, что инцидент не связан с терроризмом

Изменить размер текста: A A

В Лондоне рядом со станцией метро Кингсбери в понедельник произошла перестрелка. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В результате ранения получили три человека. На место происшествия прибыли стражи порядка и скорая помощь. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Пока об их состоянии не сообщалось.

На месте перестрелки очевидцы видели много разной одежды и обуви, брошенной на асфальте. Полиция закрыла станцию метро Кингсбери до завершения следственных мероприятий, передает газета The Sun.

Правоохранители пока никого не арестовали по этому делу. По их данным, подозреваемый скрылся с места преступления. Полиция назвала произошедшее "очередным проявлением волны бандитизма уличного насилия, захлестнувшей улицы города", и заверила, что перестрелка не связана с терроризмом.

Как рассказывал сайт kp.ru, 14 августа мужчина, совершил наезд на людей у Вестминстерского дворца . Им оказался 29-летний гражданин Великобритании, уроженец Судана Салих Хатер. Его обвинили в совершении двух преступлений - подготовке теракта и покушении на убийство.