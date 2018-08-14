В Лондоне автомобиль протаранил толпу людей возле здания парламента

СЕГОДНЯ 11:02 2018-08-14T11:02:57+03:00

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Во вторник, 14 августа, неизвестный мужчина за рулем легкового автомобиля наехал на толпу людей возле здания британского парламента в Лондоне, а после врезался в бетонные барьеры безопасности.

Инцидент произошел в районе Вестминстерского дворца этим утром примерно в 7:30 по местному времени (9:30 мск). Около десятка вооруженных правоохранителей оперативно окружили автомобиль, направили винтовки на водителя, которого вытащили из салона и увезли в участок.

В Скотланд-Ярде заявили, что в настоящее время инцидент рассматривается как простая авария, однако версия теракта также будет проверена.

По словам очевидцев случившегося, несколько сотен полицейских, а также кареты скорой помощи и пожарные прибыли к месту происшествия менее чем за полчаса. Однако офицеры долго не решались подойти к автомобилю, видимо, беспокоясь, что внутри может находиться бомба.

Однако в результате некий мужчина все же был задержан, а получившие травмы пешеходы доставлены в больницу. Об их состоянии пока не сообщается, передает DailyMail. Между тем, район возле здания парламента все еще перекрыт.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июня в Китае водитель автопогрузчика также протаранил толпу людей. В результате аварии один человек погиб и не менее 10 пострадали. Сам водитель был застрелен после отказа остановить транспорт.