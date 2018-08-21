2018-08-21T06:53:26+03:00
Политика

Украинские силовики не пустили наблюдателей ОБСЕ на борт «Механика Погодина»

Сотрудникам миссии заявили, что необходимо получить разрешение от властей порта Херсона
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский танкер "Механик Погодин"Российский танкер "Механик Погодин"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть на борт танкера «Механик Погодин», который задержан властями Украины в порту Херсона. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации.

В документе говорится, что наблюдатели 17 августа намеревались отследить ситуацию с танкером и прибыли в порт на юго-западной окраине города.

«У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту», — отметили в СММ.

В мониторинговой миссии ОБСЕ заверили, что будут следить за ситуацией с судном, передает РИА Новости.

Напомним, 10 августа Служба безопасности Украины задержала в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту. Поводом для блокировки стало присутствие имя судовладельца в украинском санкционном списке. А 17 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что танкер якобы заходил в порты Крыма, поэтому украинская сторона может конфисковать судно.

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