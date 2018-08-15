2018-08-15T10:13:34+03:00
Политика

Российскому танкеру "Механик Погодин" вновь запретили выход из украинского Херсона

Оператор судна заявил, что у капитана порта отсутствуют законные основания для таких действий
Екатерина БОЛГОВА
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Российский танкер "Механик Погодин"Российский танкер "Механик Погодин"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российскому танкеру "Механик Погодин" вновь запретили выход из украинского Херсона. Соответствующее решение принял капитан порта, сообщил оператор судна - компания "В. Ф. Танкер".

Отмечается, что компании- грузополучатели Maddox SA (Швейцария) и Maddox Ukraine (Украина) попытались растаможить груз танкера во вторник, 14 августа, но таможня "добро" не дала без каких-либо разъяснений.

"Капитан порта вынес новый запрет на выход судна из акватории, ссылаясь на ст. 91 Кодекса торгового мореплавания (КТМ) и письмо Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что у капитана порта отсутствуют законные основания для таких действий. Капитану танкера не предъявили письмо пограничной службы Украины об очередном запрете на выход из порта, что "может расцениваться не иначе как формальный предлог для продолжения безосновательного задержания российского судна в порту Херсона", передает ТАСС.

Напомним, российский танкер "Механик Погодин" с 12 членами экипажа был задержан в порту Херсона 10 августа. СБУ объяснила эту меру включением судовладельца в украинский санкционный список.

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