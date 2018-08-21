Жена осужденного в США летчика Ярошенко прилетела в Нью-Йорк
Супруга российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20-ти годам заключения в американской тюрьме, прибыла в Нью-Йорк вместе со своей 21-летней дочерью Екатериной. Женщинам наконец-то удалось получить визы и разрешение на встречу с отбывающим наказание россиянином.
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Парижа в Нью-Йорк, приземлился в США на 50 минут раньше графика, однако Виктория и Екатерина вышли в зал ожидания самыми последними. Супруга летчика подчеркнула, что никаких препятствий при прохождении паспортного контроля не возникло ни у нее, ни у дочери.
"Все прошло легко, за несколько минут", - сказала Виктория.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, родным осужденного россиянина была предоставлена разовая виза на поездку в Штаты. Ожидается, что ее срока действия хватит на 12 встреч с Константином Ярошенко. Однако женщина пока не знает, сколько они пробудут в этой стране, поскольку возможности существенно ограничены финансами и необходимостью Екатерины вернуться на родину для продолжения обучения.
"Не знаю, как получится. Хотя, конечно, она (дочь) надеется, что [мой] муж к сентябрю вернется, она, конечно, не хочет пропускать занятия, а там посмотрим", - цитирует ТАСС жену российского летчика.
Напомним, что Константина Ярошенко задержали в мае 2010 года в Либерии по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Вскоре после этого сотрудники ФСБ незаконно переправили россиянина в США. Сам мужчина не признает вины и называет дело сфабрикованным. МИД РФ и родные Ярошенко неоднократно просили американские власти выдать летчика для отбывания наказания на родине, но получали отказы.
Между тем, дочь россиянина последний раз видела его в 2011 году, когда ей было 13 лет. Все это время семья копила деньги на поездку в США, чтобы наконец-то воссоединиться.
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