Посольство РФ в США обеспокоено сообщениями об издевательствах над российским летчиком Ярошенко

СЕГОДНЯ 22:52 2018-03-31T22:53:45+03:00

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Посольство РФ в США заявило, что обеспокоено сообщениями об издевательствах над российским летчиком Константином Ярошенко, осужденным в Соединенных Штатах на 20 лет за «контрабанду наркотиков».

Как отметили дипломаты, они уже потребовали от администрации исправительного учреждения, в котором в настоящее время находится гражданин РФ, прекратить нарушение фундаментальных прав нашего соотечественника. При этом в дипмиссии объявили о намерении добиваться обеспечения властями США нормальных условий содержания Ярошенко.

«Потребовали от администрации учреждения прекратить нарушение фундаментальных прав российского гражданина. Продолжим добиваться обеспечения властями США условий содержания Константина Ярошенко, соответствующих международным стандартам», - цитирует заявление посольства РФ ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, спецслужбы США задержали летчика транспортной авиации Константина Ярошенко в Либерии 28 мая 2010 года. Позже он был переправлен в Америку, присяжные признали его виновным в перевозке крупной партии кокаина, а суд Нью-Йорка приговорил к 20 годам тюрьмы.