2018-08-21T18:28:22+03:00
Политика

Москалькова заявила, что Россия готова обменять экипаж "Норда" на украинских моряков

По словам омбудсмена, она попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову получить у Киева разрешение на пересечение границы рыбаками с судна "Норд"
Екатерина БОЛГОВА
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова обменять членов экипажа судна "Норда" на украинских моряков. По ее словам, она попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову получить у Киева разрешение на пересечение границы рыбаками с судна "Норд".

"Со стороны российской нет препятствий для пересечения границы украинскими гражданами с украинского судна, потому что они проходили свидетелями по уголовному делу о незаконной рыбной ловле", — сказала Москалькова.

Она добавила, что украинские моряки уже дали показания "свою функцию (свидетелей) выполнили", передает РИА Новости.

Напомним, 25 марта судно "Норд" под флагом РФ задержали в Азовском море. Все члены экипажа имеют российские паспорта, выданные в Крыму. Два моряка вернулись на полуостров через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна грозит до пяти лет тюрьмы. 4 мая украинское судно ЯМК-0041 задержали у побережья Крыма за нарушение запрета на вылов камбалы на шельфе. Против капитана возбуждено уголовное дело о браконьерстве.

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