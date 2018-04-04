«Не знаю, сколько сможем выдерживать этот ад!»: арест судна «Норд» из Крыма вынудили Черноморский флот выдвинуться в Азовское море

СЕГОДНЯ 14:32 2018-04-04T14:56:59+03:00

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26 марта крымское судно «Норд» рыбачило в нейтральных водах Азовского моря. Вдруг налетели катера погранслужбы Украины. Приказали следовать в Бердянск.

На "Норд" наложили арест. Капитана судна Владимира Горбенко и экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили протоколы. Запретили покидать корабль. Людей 10 дней держат впроголодь. Начались проблемы со здоровьем. Капитан рассказал адвокату об издевательствах с украинской стороны.

Моряков держат рядом с пятью тоннами гниющей рыбы, рыбаки дышат отравленным воздухом. СБУшники опломбировали трюм корабля с электрооборудованием — экипаж не может проверить сохранность приборов. На судне может начаться пожар.

Горбенко записал отчаянное видеообращение к властям Крыма:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645807" frameborder="0"></iframe> Видеообращение капитана судна «Норд» Владимира Горбенко.

«Помогите нам! Расскажите о кошмаре, в который мы попали. Не знаю, сколько мы сможем выдерживать этот ад. Так, как поступают с нами, нельзя поступать ни с кем. Это не по-человечески. Не желаю пережить такое никому. Даже тем, кто нас сейчас мучает».

Российскому консулу украинские стражники идевательски отказывали в доступе к экипажу. Предлог - на судне «нет граждан России». И цинично пообещали отпустить задержанных рыбаков при условии, если они представят украинские паспорта (крымчане поменяли их на российские в 2014-м).

Пограничники незалежной увезли капитана в неизвестном направлении - об этом заявил адвокат Дмитрий Щербина: «Представители погранслужбы Мариуполя ( морской охраны №23), подошли к судну, попросили выйти капитана, предупредив, если что, об открытии огня на поражение. Он сошел. Его пригласили «на 5 минут» на военный корабль, который задерживал это судно, «для уточнения деталей». Он пошел о нем ничего не известно до сих пор». Капитана «Норда» затолкали в автомобиль и «вне таможенного и вне пограничного контроля» увезли.

На "Норд" наложили арестФото: скриншот видео

Адвокат предполагал, что капитана доставят в суд Мариуполя, где во вторник должны были слушать его дело. Но в суде ему сообщили, что Горбенко там не видели...

Руководство Республики Крым призывает: "Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и несут в себе все признаки государственного пиратства".

Власти полуострова обратились к командованию Черноморского флота России с просьбой обеспечить безопасность судоходства в акватории Азовского моря.

В штабе флота отреагировали: «Нет проблем! Безопасность обеспечим». Для этого у ЧФР есть и ракетные катера, и морская авиация.

Отныне наши сейнеры будут рыбачить на Азове под присмотром родного флота. Иначе незалежная попытается создать тут второе Сомали...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Освободить моряков потребовал МИД РФ, а уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и ОБСЕ. Черноморский флот РФ начинает патрулировать Азовское море, чтобы обезопасить акваторию от «бандеровского» пиратства.

Глава Общероссийского движения поддержки флота, каперанг в оставке Михаил Ненашев сравнил действия украинцев с нападениями сомалийских пиратов и заметил, что Россия в ответ может усилить тех досмотр украинских судов в Керченском проливе. И ограничить их плавание (тут у россиян широкие возможности, чтобы в рамках правил международного судоходства «поиздеваться» над разбойниками).

И это - самые «гуманные» способы остарновить беспредел. У россиян есть и другие способы поставить «азовских пиратов» на место. Вплоть до проведения спецопераций по освобождению захваченых людей и судов. Если соседи не вернутся к цивилизованным способам решения вопросов, то террористам придется пожалеть о своей наглости.