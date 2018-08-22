2018-08-22T07:26:32+03:00
Происшествия

Самолет с рэпером Post Malone совершил экстренную посадку в Нью-Йорке

Экипаж бизнес-джета принял такое решение после того, как взорвались шины шасси
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Американский рэпер Post MaloneАмериканский рэпер Post MaloneФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Частный бизнес-джет Gulfstream IV совершил экстренную посадку в международном нью-йоркском аэропорту Стюарт из-за серьезных неполадок с шасси. В этот момент на борту самолета находились 16 пассажиров, в том числе известный американский рэпер Post Malone.

Инцидент произошел еще днем во вторник, 21 августа. Вскоре после взлета самолета шины шасси просто лопнули. Когда пилот об этом узнал, он начал кружить вокруг аэропорта Тетерборо в штате Нью-Джерси, дожидаясь разрешения на посадку. Примерно через 30 минут его перенаправили в другую воздушную гавань.

"Я приземлился ребята. Благодарю вас за ваши молитвы," - прокомментировал ситуацию в Twitter сам рэпер.

Между тем, по данным телеканала CBS, бизнес-джет направлялся в Великобританию.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее аварийную посадку совершил также военный американский вертолет. Из-за сильного ветра и проливного дождя он был вынужден приземлиться прямо на парковке возле одного из баров города Фестус штата Миссури.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школы готовятся к началу учебного года под контролем Роспотребнадзора
Названы регионы, где хуже всего идет программа капремонта
Россия приступила к разработке нового противолодочного оружия
Военные разработки могут применить для чищения питьевой воды
США попросили Россию освободить осужденного за терроризм Сенцова
В Раде объяснили, почему украинскую экономику ждет крах без торговли с РФ
Facebook удалил более 650 страниц, "связанных с Россией и Ираном"
США могут ввести новые санкции против России после выборов в конгресс
Погода в Москве на 22 августа 2018 года: температура воздуха составит +20 градусов
Экс-адвокат Трампа добровольно явился в ФБР, где его взяли под стражу
«Было бы желание, а повод найдётся»: В России прокомментировали новые санкции США
В Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7.0
«Борьба за электорат»: Эксперты назвали причину новых санкций США против России
Москалькова попросила украинского омбудсмена помочь в освобождении моряков судна «Норд»
Экс-адвокат Трампа на суде заявил, что в его преступлениях виноват президент США
Умерла звезда Бродвея 1960-х годов – американская актриса Барбара Харрис
«Мы давно готовились»: Глава Минпромторга рассказал, как Россия нивелирует новые санкции США
Латвия и Эстония договорились вместе требовать от России денег за «советскую оккупацию»
Мексиканцам разрешили заниматься сексом в публичных местах
Умер Робби Злобный из «Лентяево» – актер Стефан Карл Стефанссон
Экс-главу предвыборного штаба Трампа признали виновным по восьми пунктам обвинения
Суд обязал Генпрокуратуру Украины расследовать госизмену Порошенко
Разведка США сообщила, что в Баренцево море упала ракета с ядерным двигателем
Оскароносный Дэнни Бойл не будет режиссировать фильм «Бонд 25»
Представитель Вексельберга опроверг заморозку счета бизнесмена на Кипре
Бывший адвокат Трампа может признать себя виновным в мошенничестве