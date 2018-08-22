Самолет с рэпером Post Malone совершил экстренную посадку в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 07:26 2018-08-22T07:26:32+03:00

Экипаж бизнес-джета принял такое решение после того, как взорвались шины шасси

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Частный бизнес-джет Gulfstream IV совершил экстренную посадку в международном нью-йоркском аэропорту Стюарт из-за серьезных неполадок с шасси. В этот момент на борту самолета находились 16 пассажиров, в том числе известный американский рэпер Post Malone.

Инцидент произошел еще днем во вторник, 21 августа. Вскоре после взлета самолета шины шасси просто лопнули. Когда пилот об этом узнал, он начал кружить вокруг аэропорта Тетерборо в штате Нью-Джерси, дожидаясь разрешения на посадку. Примерно через 30 минут его перенаправили в другую воздушную гавань.

"Я приземлился ребята. Благодарю вас за ваши молитвы," - прокомментировал ситуацию в Twitter сам рэпер.

Между тем, по данным телеканала CBS, бизнес-джет направлялся в Великобританию.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее аварийную посадку совершил также военный американский вертолет. Из-за сильного ветра и проливного дождя он был вынужден приземлиться прямо на парковке возле одного из баров города Фестус штата Миссури.