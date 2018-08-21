2018-08-21T06:34:35+03:00
Происшествия

США военный вертолет совершил аварийную посадку на парковку у бара

При приземлении никто не пострадал
Юлия ДИВЕЕВА
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Вертолет ВВС СШАВертолет ВВС СШАФото: REUTERS
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Вертолет военно-воздушных сил США (ВВС) совершил экстренную посадку посреди города Фестус шатат Миссури. Об этом сообщила местная полиция.

В понедельник четыре военных вертолета направлялись из Калифорнии в Коннектикут. Около 14:00 по местному времени (21:00 мск) один из них был вынужден срочно приземлится на парковке возле городского бара. Причиной стали проливной дождь и сильные порывы ветра.

При посадке никто не пострадал, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, как 27 июля недалеко от американской военной базы в городе Ацуги японской префектуры Канагава армейский вертолет потерял иллюминатор и был вынужден вернуться на аэродром. Вскоре после взлета иллюминатор просто отделился от фюзеляжа. К счастью обошлось без жертв. Однако япоснкие власти потребовали провести проверку инцидента.

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