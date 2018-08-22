Порошенко планирует посетить США в сентябре

СЕГОДНЯ 10:56 2018-08-22T10:56:38+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко планирует посетить Соединенные Штаты уже в сентябре. Ожидается, что в рамках своего визита глава государства примет участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.

"Мы будем работать над политическими встречами <…> В сентябре мы готовим визит президента Украины в США, на Генеральную Ассамблею", - цитирует сайт телеканала "Прямой" дипломата.

Напомним, что последний раз Порошенко встречался со своим американским коллегой Дональдом Трампом 12 июля 2018 года на полях состоявшегося в Брюсселе саммита НАТО. Удастся ли политикам побеседовать во время этого визита украинского лидера в США пока неизвестно.

Между тем, после последнего их разговора Порошенко выразил уверенность в том, что Украина все еще остается в приоритете для Вашингтона. Такие выводы глава государства сделал, основываясь на 20-минутной беседе с Трампом, передает сайт kp.ru.