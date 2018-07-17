2018-07-17T15:07:48+03:00
Политика

Порошенко уверен, что Украина остается приоритетом для США и НАТО

Такие выводы глава государства сделал после 20-минутного разговора с американским лидером Дональдом Трампом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп и глава Украины Петр ПорошенкоПрезидент США Дональд Трамп и глава Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность в том, что его страна остаётся приоритетной не только для Соединенных Штатов, но и для всего НАТО. К таким выводам глава государства пришел по итогам непродолжительной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом.

Напомним, что их встреча состоялась 12 июля на полях прошедшего в Брюсселе саммита североатлантического альянса. Разговор длился всего 20 минут. Главной темой обсуждения политиков стала Россия и ее проект строительства газопровода "Северный поток-2".

"Основываясь на моей встрече с Трампом, которая прошла накануне на саммите "Украина - НАТО", основываясь на документах саммита, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США", - заверил Порошенко.

Таким образом он ответил на предположение ведущего телешоу "Свобода слова" на телеканале ICTV о том, что Украина для Трампа больше не приоритете, о чем свидетельствует его недавняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в рамках прошедшего в Хельсинки саммита киевская тема не была раскрыта. Украина единожды упоминалась во вступительной речи Путина и еще несколько раз затрагивалась во время общения президента с журналистами. Речь шла о "Северном потоке-2", Крыме и выполнении минских договоренностей.

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